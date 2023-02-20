Taylor Washington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Washington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Washington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Washington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Washington 16 Ağustos 1993 tarihinde Somers, New York şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Washington Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 22 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Taylor Washington'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Taylor Washington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taylor Washington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taylor Washington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylor Washington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında BU Terriers

1 Mayıs 2012 yılında Worcester Hydra

1 Ağustos 2012 yılında BU Terriers

1 Ağustos 2013 yılında GM Patriots

1 Mayıs 2015 yılında DC United U-23

1 Ağustos 2015 yılında GM Patriots

14 Ocak 2016 yılında Philadelphia

24 Mart 2016 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2016 yılında Philadelphia

1 Ocak 2017 yılında Pittsburgh

7 Aralık 2017 yılında Nashville SC

22 Kasım 2019 yılında Nashville

Taylor Washington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Washington şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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