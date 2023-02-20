Fafa Picault kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fafa Picault Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fafa Picault kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fafa Picault ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fafa Picault kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fafa Picault Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fafa Picault kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fafa Picault Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fafa Picault adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fafa Picault Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fafa Picault 23 Şubat 1991 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Fabrice-Jean Picault şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fafa Picault Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Endo yapmaktadır. Fafa Picault, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 9 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Fafa Picault'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fafa Picault Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fafagoal23

http://www.instagram.com/fafapicault/

Fafa Picault Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fafa Picault isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fafa Picault Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fafa Picault futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında TB Rowdies

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2014 yılında Fort Lauderdale

9 Ocak 2015 yılında Sparta Prag

31 Ağustos 2015 yılında St. Pauli

2 Şubat 2017 yılında Philadelphia

26 Kasım 2019 yılında Dallas

17 Aralık 2020 yılında Houston

9 Kasım 2022 yılında Nashville

Fafa Picault kimdir

Fafa Picault Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fafa Picault şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cagliari Calcio (2006-2011)

Fafa Picault Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Fafa Picault nereli

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