Teal Bunbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teal Bunbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teal Bunbury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teal Bunbury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teal Bunbury 27 Şubat 1990 tarihinde Hamilton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Teal Alexander Bunbury şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teal Bunbury Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Teal Bunbury, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 12 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Teal Bunbury'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teal Bunbury Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tealbunb/

Teal Bunbury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teal Bunbury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Teal Bunbury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teal Bunbury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2010 yılında Wizards

19 Şubat 2014 yılında New England

12 Aralık 2021 yılında Nashville

Teal Bunbury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teal Bunbury şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teal Bunbury Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Apple Valley Juventus (2006-2007), Akron Zips (2008-2009)

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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