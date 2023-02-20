Tah Anunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tah Anunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tah Anunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tah Anunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tah Anunga 10 Ağustos 1996 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Brian Anunga Tah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tah Anunga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tah Anunga'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tah Anunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tah Anunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tah Anunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tah Anunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2015 yılında Wilmington

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2017 yılında Charleston

15 Ocak 2020 yılında Nashville

Tah Anunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tah Anunga şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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