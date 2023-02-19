Dayron Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayron Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayron Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dayron Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dayron Mosquera 7 Ağu 1995 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dayron Alexander Mosquera Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dayron Mosquera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dayron Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dayron Mosquera'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dayron Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dayron Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dayron Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dayron Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında Leones FC

11 Mart 2019 yılında CSF Speranta

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Boyacá Chicó

Dayron Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dayron Mosquera şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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