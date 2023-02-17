Dragan Marceta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Marceta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Marceta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Marceta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Marceta 3 Mart 2000 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Marceta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Dragan Marceta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Marceta'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragan Marceta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Marceta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Marceta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Marceta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vorarlberg U15

1 Mayıs 2015 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2016 yılında Vorarlberg U18

1 Ocak 2018 yılında A. Lustenau

22 Temmuz 2019 yılında Vorwärts Steyr

31 Temmuz 2020 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

Dragan Marceta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Marceta şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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