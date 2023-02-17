Nikolas Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Polster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Polster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Polster 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Polster Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Nikolas Polster, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Polster'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Polster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Polster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Polster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Polster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

27 Temmuz 2020 yılında LASK

1 Ağu 2020 yılında Juniors OÖ

30 Haziran 2021 yılında LASK

17 Ocak 2023 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2023 yılında LASK

Nikolas Polster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Polster şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolas Polster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Rapid Wien (2009-)

Avusturya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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