Eman Lidjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eman Lidjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eman Lidjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eman Lidjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eman Lidjan 6 Ekim 2005 tarihinde Bihac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eman Liđan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eman Lidjan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Eman Lidjan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eman Lidjan'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eman Lidjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eman Lidjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eman Lidjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eman Lidjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2016 yılında SK Steyr Jgd

1 Temmuz 2019 yılında AFW Waidhofen

1 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

Eman Lidjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eman Lidjan şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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