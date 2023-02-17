Nicolas Zdichynec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Zdichynec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Zdichynec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Zdichynec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Zdichynec 28 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Zdichynec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Nicolas Zdichynec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Zdichynec'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Zdichynec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Zdichynec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Zdichynec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Zdichynec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2010 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2019 yılında Admira Wacker

1 Ağu 2020 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

1 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2023 yılında SV Ried

Nicolas Zdichynec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Zdichynec şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Zdichynec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASK Ebreichsdorf (2006-)

Avusturya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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