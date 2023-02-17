Gerhard Dombaxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerhard Dombaxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerhard Dombaxi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerhard Dombaxi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerhard Dombaxi 20 Ekim 1996 tarihinde Kaiserslautern şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Almanya,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Gerhard Mena Dombaxi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerhard Dombaxi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Gerhard Dombaxi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerhard Dombaxi'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerhard Dombaxi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerhard Dombaxi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerhard Dombaxi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerhard Dombaxi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SV Morlautern

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

1 Ağu 2020 yılında BW Linz II

1 Şubat 2021 yılında Blau Weiss Linz

8 Temmuz 2021 yılında Vorwärts Steyr

Gerhard Dombaxi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerhard Dombaxi şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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