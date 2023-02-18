Edin Julardzija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Julardzija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Julardzija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Julardzija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Julardzija 21 Ocak 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Edin Julardžija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Julardzija Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Edin Julardzija, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Julardzija'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Edin Julardzija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Julardzija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Julardzija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Julardzija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

11 Şubat 2021 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

9 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

23 Ağu 2021 yılında Din. Zagreb II

14 Şubat 2022 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Edin Julardzija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Julardzija şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Edin Julardzija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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