Merveil Ndockyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merveil Ndockyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Merveil Ndockyt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Merveil Ndockyt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Merveil Ndockyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merveil Ndockyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merveil Ndockyt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merveil Ndockyt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merveil Ndockyt 20 Temmuz 1998 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Merveil Valthy Streeker Ndockyt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merveil Ndockyt Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Merveil Ndockyt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merveil Ndockyt'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Merveil Ndockytboyu ve yaşı kaç

Merveil Ndockyt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merveil Ndockyt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Merveil Ndockyt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merveil Ndockyt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CARA

1 Ocak 2016 yılında AC Léopards

20 Ağu 2016 yılında KF Tirana

12 Ağu 2017 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

23 Ağu 2018 yılında Mallorca

29 Ocak 2019 yılında Getafe

31 Ocak 2019 yılında Barcelona B

30 Haziran 2019 yılında Getafe

30 Ağu 2019 yılında NK Osijek

31 Temmuz 2020 yılında Getafe

1 Ağu 2020 yılında NK Osijek

27 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Merveil Ndockyt kimdir

Merveil Ndockyt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merveil Ndockyt şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Merveil Ndockyt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 14 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Merveil Ndockyt nereli

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