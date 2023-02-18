Toni Fruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Fruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Fruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Fruk 9 Mart 2001 tarihinde Našice şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Fruk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football point d.o.o. yapmaktadır. Toni Fruk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Toni Fruk'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Fruk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tonifruk/

Toni Fruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Fruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toni Fruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Fruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2012 yılında Hypo Limac Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Hypo Limac U17

30 Temmuz 2018 yılında Mouscron U21

29 Ocak 2019 yılında Fiorentina U19

30 Haziran 2019 yılında Mouscron U21

1 Temmuz 2019 yılında Fiorentina U19

12 Ekim 2020 yılında NK Dubrava ZG

30 Haziran 2021 yılında Fiorentina

14 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2023 yılında Fiorentina

Toni Fruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Fruk şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Toni Fruk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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