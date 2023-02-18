Kristian Fucak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Fucak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Fucak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Fucak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Fucak 14 Kasım 1998 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Fućak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Fucak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Fucak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Fucak'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Fucak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Fucak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Fucak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Fucak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2019 yılında NK Varazdin

23 Ocak 2020 yılında NK Orijent 1919

31 Mayıs 2020 yılında NK Varazdin

28 Eylül 2020 yılında NK Grobnican

18 Ocak 2021 yılında NK Orijent 1919

19 Ocak 2022 yılında NK Osijek

19 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek

Kristian Fucak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Fucak şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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