İvan Tomecak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tomecak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Tomecak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Tomecak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Tomecak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tomecak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Tomecak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Tomecak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Tomecak 7 Aralık 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Tomečak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Tomecak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. İvan Tomecak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Tomecak'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Tomecak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivantomecak/

İvan Tomecakboyu ve yaşı kaç

İvan Tomecak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Tomecak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Tomecak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Tomecak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2006 yılında Din. Zagreb U19

17 Ağu 2007 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2008 yılında Dinamo Zagreb

18 Ağu 2008 yılında NK Lokomotiva

16 Ocak 2009 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2013 yılında HNK Rijeka

1 Eylül 2015 yılında Dnipro

15 Temmuz 2016 yılında Al-Nassr FC

31 Ağu 2017 yılında KV Mechelen

8 Ocak 2018 yılında Club Brugge

8 Şubat 2019 yılında HNK Rijeka

27 Ocak 2022 yılında Pafos FC

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında NK Lokomotiva

2 Şubat 2023 yılında HNK Gorica

İvan Tomecak kimdir

İvan Tomecak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Tomecak şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Dinamo Zagreb (2000-2007)

İvan Tomecak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Tomecak nereli

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