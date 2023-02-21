Eduard Sarapiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Sarapiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Sarapiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Sarapiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Sarapiy 12 Mayıs 1999 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сарапій Едуард Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Sarapiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Eduard Sarapiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Sarapiy'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduard Sarapiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edson_sarapii/

Eduard Sarapiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Sarapiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eduard Sarapiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Sarapiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Ağustos 2016 yılında Tavriya-Skif

1 Ağustos 2017 yılında MFK Metalurg

13 Temmuz 2021 yılında Metalist

29 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2023 yılında Metalist

Eduard Sarapiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Sarapiy şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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