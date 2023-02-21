Gabriel Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Gomes 23 Ağustos 1999 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Gomes Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Gomes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kool – Carrear Management – Intermediate yapmaktadır. Gabriel Gomes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Gomes'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Bangu-RJ U20

1 Ocak 2019 yılında Ponte Preta U20

30 Haziran 2019 yılında Bangu-RJ U20

1 Temmuz 2019 yılında Ponte Preta U20

1 Eylül 2020 yılında Bangu-RJ

31 Aralık 2020 yılında Ponte Preta U20

1 Eylül 2021 yılında Inter de Minas

27 Aralık 2021 yılında América-MG

30 Haziran 2022 yılında Inter de Minas

8 Temmuz 2022 yılında Brasil-RS

19 Ağustos 2022 yılında Inter de Minas

22 Eylül 2022 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2023 yılında Inter de Minas

Gabriel Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Gomes şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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