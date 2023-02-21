Mykyta Kononov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Kononov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Kononov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Kononov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Kononov 22 Ocak 2003 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кононов Микита Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Kononov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Mykyta Kononov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mykyta Kononov'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Kononov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Kononov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykyta Kononov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Kononov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Dnipro-1 U19

1 Ağustos 2020 yılında SK Dnipro-1 II

1 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1 U19

1 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

Mykyta Kononov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Kononov şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mykyta Kononov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U17 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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