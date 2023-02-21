Max Walef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Walef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Walef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Walef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Walef 23 Ekim 1993 tarihinde Teresina (PI) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Max Walef Araújo da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Walef Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Max Walef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Max Walef'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Walef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Walef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Max Walef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Walef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fortaleza

7 Ağustos 2022 yılında SK Dnipro-1

Max Walef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Walef şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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