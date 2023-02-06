Peglow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peglow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peglow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peglow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peglow 7 Ocak 2002 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Gabriel Martins Peglow şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peglow Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fidelity Sport yapmaktadır. Peglow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peglow'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peglow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jgpeglow_10/

Peglow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peglow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peglow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peglow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Internacional

14 Temmuz 2021 yılında FC Porto B

30 Haziran 2022 yılında Internacional

22 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Internacional

31 Ocak 2023 yılında SK Dnipro-1

31 Aralık 2023 yılında Internacional

Peglow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peglow şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Peglow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.