Oleksandr Pikhalyonok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Pikhalyonok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Pikhalyonok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Pikhalyonok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Pikhalyonok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Pikhalyonok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Pikhalyonok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Pikhalyonok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Pikhalyonok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Pikhalyonok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Pikhalyonok 7 Mayıs 1997 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Піхальонок Олександр Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Pikhalyonok Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kostiantyn Nesterenko yapmaktadır. Oleksandr Pikhalyonok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Pikhalyonok'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Pikhalyonok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pikhalonok76/

Oleksandr Pikhalyonok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Pikhalyonok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Pikhalyonok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Pikhalyonok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar U19

16 Temmuz 2015 yılında Shakhtar II

13 Şubat 2018 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

2 Ekim 2020 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

Oleksandr Pikhalyonok kimdir

Oleksandr Pikhalyonok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Pikhalyonok şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Pikhalyonok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 17 numaralı formasıyla 8 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Oleksandr Pikhalyonok nereli

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