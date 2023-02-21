Volodymyr Tanchyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Tanchyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Tanchyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Tanchyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Tanchyk 17 Ekim 1991 tarihinde Cherkasy şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Танчик Володимир Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Tanchyk Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Volodymyr Tanchyk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Tanchyk'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Tanchyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Tanchyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Tanchyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Tanchyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2011 yılında FK Sevastopol

3 Eylül 2014 yılında Ruch Chorzow

27 Ocak 2015 yılında Gornik Leczna

11 Temmuz 2015 yılında Olimpik Donetsk

27 Ocak 2017 yılında Gyirmót FC

24 Temmuz 2017 yılında Stomil

28 Ocak 2019 yılında Chornomorets

18 Şubat 2020 yılında Karpaty

30 Eylül 2020 yılında FK Metal

29 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

Volodymyr Tanchyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Tanchyk şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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