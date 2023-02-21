Ruslan Babenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Babenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Babenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruslan Babenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruslan Babenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Babenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Babenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Babenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Babenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Babenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Babenko 8 Temmuz 1992 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бабенко Руслан Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Babenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Ruslan Babenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Babenko'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Babenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/babenko_ruslan/

Ruslan Babenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Babenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Babenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Babenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dnipro II

1 Ocak 2011 yılında Dnipro

24 Temmuz 2014 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2015 yılında Dnipro

12 Ağustos 2015 yılında Stal D.

8 Şubat 2016 yılında Bodø/Glimt

19 Ocak 2017 yılında Zorya Luhansk

25 Temmuz 2018 yılında Chornomorets

1 Temmuz 2019 yılında Rakow

2 Eylül 2020 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında FK Polissya

8 Temmuz 2022 yılında Metalist

29 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

Ruslan Babenko kimdir

Ruslan Babenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Babenko şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UFK Dnipropetrovsk (2005-2007), SDYuShOR Mykolaiv (2007), Dnipro Dnipropetrovsk (2007-2009)

Ruslan Babenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ruslan Babenko nereli

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