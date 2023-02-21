Artem Dovbyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Dovbyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Dovbyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Dovbyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Dovbyk 21 Haziran 1997 tarihinde Cherkasy şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Довбик Артем Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Dovbyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Artem Dovbyk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Dovbyk'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Dovbyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tema_dovbyk/

Artem Dovbyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Dovbyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artem Dovbyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Dovbyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında Cherk. Dnipro

1 Temmuz 2015 yılında Dnipro

9 Nisan 2016 yılında Zaria Balti

1 Haziran 2016 yılında Dnipro

31 Ocak 2018 yılında Midtjylland

2 Eylül 2019 yılında SönderjyskE

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

1 Ağustos 2020 yılında SK Dnipro-1

Artem Dovbyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Dovbyk şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Artem Dovbyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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