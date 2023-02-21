Oleksandr Kapliyenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kapliyenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Kapliyenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Kapliyenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Kapliyenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kapliyenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Kapliyenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kapliyenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Kapliyenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Kapliyenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Kapliyenko 7 Mart 1996 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Каплієнко Олександр Максимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Kapliyenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Oleksandr Kapliyenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Kapliyenko'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Kapliyenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksandr.kaplienko/

Oleksandr Kapliyenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Kapliyenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Kapliyenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Kapliyenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2014 yılında Metalurg Z.

17 Şubat 2016 yılında Metalist

1 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

2 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2016 yılında Chornomorets

2 Mart 2018 yılında Smolevichi

13 Mart 2019 yılında MFK Metalurg

18 Haziran 2019 yılında Dinamo Tbilisi

9 Şubat 2020 yılında Tambov

12 Şubat 2021 yılında Torpedo Moskau

1 Nisan 2022 yılında Auda

9 Ağustos 2022 yılında Metalist

Oleksandr Kapliyenko kimdir

Oleksandr Kapliyenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Kapliyenko şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalurg Zaporizhya

Oleksandr Kapliyenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Oleksandr Kapliyenko nereli

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