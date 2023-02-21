Vladyslav Rybak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Rybak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Rybak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Rybak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Rybak 5 Temmuz 2001 tarihinde Kochubiivka, Cherkasy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рибак Владислав Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Rybak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladyslav Rybak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Rybak'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Rybak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Rybak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Rybak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Rybak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2018 yılında Zorya U19

1 Ocak 2020 yılında Zorya II

23 Temmuz 2021 yılında Olimpik Donetsk

23 Ocak 2022 yılında Metalist

29 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2023 yılında Metalist

Vladyslav Rybak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Rybak şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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