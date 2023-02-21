Oleksandr Nazarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Nazarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Nazarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Nazarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Nazarenko 1 Şubat 2000 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Назаренко Олександр Євгенійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Nazarenko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Oleksandr Nazarenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Nazarenko'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Nazarenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasha__nazarenko__29/

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Oleksandr Nazarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Nazarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Nazarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Nazarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dnipro

1 Temmuz 2018 yılında SK Dnipro-1

Oleksandr Nazarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Nazarenko şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Nazarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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