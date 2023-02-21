Hayner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hayner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hayner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hayner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hayner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayner 2 Ekim 1995 tarihinde Vitória şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hayner Willian Monjardim Cordeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Hayner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hayner'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Hayner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2016 yılında EC Bahia

17 Ağustos 2016 yılında Náutico

31 Aralık 2016 yılında EC Bahia

22 Mayıs 2017 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2017 yılında EC Bahia

3 Ocak 2018 yılında Novorizontino

27 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2019 yılında Louletano

14 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

26 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2021 yılında Azuriz FC

20 Mayıs 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Azuriz FC

8 Mart 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Azuriz FC

17 Ocak 2023 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2023 yılında Azuriz FC

Hayner kimdir

Hayner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayner şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Hayner nereli

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