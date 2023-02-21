Emiliano Purita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Purita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Purita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano Purita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emiliano Purita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Purita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Purita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Purita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Purita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Purita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Purita 25 Mart 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Purita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Emiliano Purita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Purita'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Purita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Purita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Emiliano Purita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Purita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

6 Ağustos 2019 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

12 Ağustos 2022 yılında SK Dnipro-1

Emiliano Purita kimdir

Emiliano Purita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Purita şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emiliano Purita nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!