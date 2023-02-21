Emiliano Purita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Purita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Purita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Purita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Purita 25 Mart 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Purita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Emiliano Purita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Purita'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Purita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Purita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emiliano Purita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Purita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

6 Ağustos 2019 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

12 Ağustos 2022 yılında SK Dnipro-1

Emiliano Purita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Purita şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.