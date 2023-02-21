İgor Kogut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kogut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kogut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kogut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kogut 7 Mart 1996 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Когут Ігор Романович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kogut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. İgor Kogut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 6 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İgor Kogut'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Kogut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_kogut/

İgor Kogut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kogut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Kogut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kogut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

6 Temmuz 2017 yılında SK Dnipro-1

İgor Kogut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kogut şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

İgor Kogut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U20 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.