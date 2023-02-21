Yevgeniy Pasich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Pasich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Pasich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgeniy Pasich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgeniy Pasich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Pasich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Pasich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Pasich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Pasich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Pasich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Pasich 13 Temmuz 1993 tarihinde Dniprodzerzhynsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пасіч Євгеній Анатолійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Pasich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Yevgeniy Pasich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Pasich'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Pasich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pasich_42/

Yevgeniy Pasich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Pasich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy Pasich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Pasich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dnipro II

27 Şubat 2014 yılında Naftovyk

30 Haziran 2014 yılında Dnipro II

23 Temmuz 2014 yılında Naftovyk

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

1 Şubat 2018 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2021 yılında Veres Rivne

4 Ocak 2023 yılında SK Dnipro-1

Yevgeniy Pasich kimdir

Yevgeniy Pasich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Pasich şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inter Dnipropetrovsk

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Yevgeniy Pasich nereli

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