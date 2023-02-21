Yanis Hamache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Hamache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Hamache kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Hamache ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Hamache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Hamache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Hamache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Hamache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Hamache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Hamache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Hamache 13 Temmuz 1999 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Hamache Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yanis Hamache, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Hamache'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yanis Hamache Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanis.hamache/

Yanis Hamache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Hamache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yanis Hamache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Hamache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Aralık 2016 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2019 yılında Red Star FC

30 Haziran 2020 yılında OGC Nice B

2 Temmuz 2020 yılında OGC Nizza

3 Ağustos 2020 yılında Boavista

1 Eylül 2022 yılında SK Dnipro-1

Yanis Hamache kimdir

Yanis Hamache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Hamache şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Yanis Hamache nereli

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