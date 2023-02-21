Oleksiy Gutsulyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Gutsulyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Gutsulyak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksiy Gutsulyak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksiy Gutsulyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Gutsulyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Gutsulyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Gutsulyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Gutsulyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Gutsulyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Gutsulyak 25 Aralık 1997 tarihinde Krasyliv, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гуцуляк Олексій Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Gutsulyak Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Oleksiy Gutsulyak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Gutsulyak'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Gutsulyak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexeygutsuliak/

Oleksiy Gutsulyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Gutsulyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksiy Gutsulyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Gutsulyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Karpaty U19

1 Mart 2015 yılında Karpaty

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

2 Şubat 2017 yılında Karpaty

21 Ocak 2020 yılında Desna

15 Ağustos 2021 yılında SK Dnipro-1

Oleksiy Gutsulyak kimdir

Oleksiy Gutsulyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Gutsulyak şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Oleksiy Gutsulyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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Oleksiy Gutsulyak nereli

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