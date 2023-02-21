Ronald Matarrita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Matarrita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Matarrita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronald Matarrita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronald Matarrita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Matarrita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Matarrita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Matarrita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Matarrita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Matarrita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Matarrita 9 Temmuz 1994 tarihinde San Ramón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Alberto Matarrita Ulate şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Matarrita Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Ronald Matarrita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronald Matarrita'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronald Matarrita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MatarritaRonald

http://www.instagram.com/rmatarrita_22/

http://www.facebook.com/Ronald.Matarrita.1/

Ronald Matarrita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Matarrita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ronald Matarrita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Matarrita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LD Alajuelense

16 Ocak 2016 yılında New York City

1 Ocak 2021 yılında Cincinnati

23 Ocak 2023 yılında SK Dnipro-1

Ronald Matarrita kimdir

Ronald Matarrita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Matarrita şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liga Deportiva Alajuelense

Ronald Matarrita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 3 gol atmıştır.

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Ronald Matarrita nereli

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