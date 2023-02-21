Fares Bahlouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Bahlouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Bahlouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Bahlouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Bahlouli 8 Nisan 1995 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Bahlouli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fares Bahlouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fares Bahlouli'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fares Bahlouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Bahlouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fares Bahlouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Bahlouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2013 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2015 yılında Monaco

31 Ağustos 2016 yılında Standard Liège

4 Ocak 2017 yılında Monaco

31 Ocak 2017 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille B

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında AS Lyon-Duchère

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2021 yılında FK Metal

2 Eylül 2022 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2023 yılında Metalist

Fares Bahlouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Bahlouli şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

E.C.S. Lyon 8 (2002-2003), FC Lyon Football (2003-2004), Olympique Lyon (2004-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.