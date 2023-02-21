Vitaliy Fedoriv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Fedoriv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Fedoriv kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitaliy Fedoriv ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitaliy Fedoriv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Fedoriv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Fedoriv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Fedoriv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Fedoriv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Fedoriv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Fedoriv 21 Ekim 1987 tarihinde Mezhdureche, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Федорів Віталій Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Fedoriv Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Vitaliy Fedoriv, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Fedoriv'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Fedoriv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Fedoriv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitaliy Fedoriv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Fedoriv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2007 yılında Dinamo Kiev

1 Ağustos 2008 yılında Amkar Perm

1 Aralık 2008 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2009 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2012 yılında Kryvbas

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2014 yılında Spartaks

26 Şubat 2015 yılında Goverla

14 Temmuz 2015 yılında Olimpik Donetsk

20 Şubat 2018 yılında Olimpiets

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2020 yılında FK Metal

Vitaliy Fedoriv kimdir

Vitaliy Fedoriv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Fedoriv şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Fedoriv Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 15 numaralı formasıyla 6 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Vitaliy Fedoriv nereli

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