Valeriy Luchkevych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Luchkevych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Luchkevych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Luchkevych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Luchkevych 11 Ocak 1996 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лучкевич Валерій Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Luchkevych Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Valeriy Luchkevych, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valeriy Luchkevych'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Luchkevych Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valerii.luchkevych/

Valeriy Luchkevych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Luchkevych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Valeriy Luchkevych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Luchkevych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dnipro II

1 Eylül 2014 yılında Dnipro

30 Ocak 2017 yılında Standard Liège

4 Ocak 2019 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2019 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2019 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

Valeriy Luchkevych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Luchkevych şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Valeriy Luchkevych Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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