Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Tankovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Tankovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Tankovskyi 16 Ağustos 1995 tarihinde Novomoskovsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Танковський Вячеслав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Tankovskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vyacheslav Tankovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Tankovskyi'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Tankovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Tankovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Tankovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Tankovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar II

24 Temmuz 2015 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar D.

16 Ağustos 2017 yılında FK Mariupol

31 Aralık 2017 yılında Shakhtar D.

22 Şubat 2019 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

5 Ağustos 2019 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

19 Ağustos 2021 yılında Metalist

Vyacheslav Tankovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Tankovskyi şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Vyacheslav Tankovskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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