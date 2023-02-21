Volodymyr Adamyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Adamyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Adamyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Adamyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Adamyuk 17 Temmuz 1991 tarihinde Sivka-Kalushska, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Адамюк Володимир Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Adamyuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Volodymyr Adamyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Adamyuk'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Adamyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adamiuk_v/

Volodymyr Adamyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Adamyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Volodymyr Adamyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Adamyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Krymteplytsya

1 Temmuz 2013 yılında Stal D.

18 Şubat 2016 yılında Dnipro

12 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

1 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

1 Ocak 2020 yılında SK Dnipro-1

Volodymyr Adamyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Adamyuk şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.