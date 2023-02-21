Valentyn Rubchynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentyn Rubchynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentyn Rubchynskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentyn Rubchynskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentyn Rubchynskyi 15 Şubat 2002 tarihinde Lutsk şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рубчинський Валентин Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentyn Rubchynskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Valentyn Rubchynskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentyn Rubchynskyi'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Valentyn Rubchynskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentyn Rubchynskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentyn Rubchynskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentyn Rubchynskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dnipro

25 Şubat 2019 yılında SK Dnipro-1 U19

1 Temmuz 2019 yılında SK Dnipro-1 II

20 Temmuz 2021 yılında FK Nikopol

31 Aralık 2021 yılında SK Dnipro-1 II

1 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

Valentyn Rubchynskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentyn Rubchynskyi şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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