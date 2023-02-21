Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Pidlepenets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Pidlepenets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Pidlepenets 10 Kasım 1998 tarihinde Tokmak, Zaporizhzhya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Підлепенець Євген Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Pidlepenets Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgen Pidlepenets, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgen Pidlepenets'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Pidlepenets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Pidlepenets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgen Pidlepenets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Pidlepenets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Oleksandria U19

1 Temmuz 2017 yılında MFK Metalurg

2 Ağustos 2019 yılında Depor Fabril

1 Ekim 2020 yılında MFK Metalurg

1 Ocak 2021 yılında FK Metal

Yevgen Pidlepenets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Pidlepenets şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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