Oleksandr Svatok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Svatok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Svatok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Svatok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Svatok 27 Eylül 1994 tarihinde Dniprodzerzhynsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сваток Олександр Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Svatok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Oleksandr Svatok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Svatok'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Svatok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/svatok39/

Oleksandr Svatok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Svatok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Svatok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Svatok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2014 yılında Dnipro

15 Ağustos 2014 yılında Volyn Lutsk

31 Aralık 2014 yılında Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

15 Şubat 2019 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2020 yılında SK Dnipro-1

Oleksandr Svatok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Svatok şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksandr Svatok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Inter Dnipropetrovsk (2006-2007), Dnipro Dnipropetrovsk (2007-2011)

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

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