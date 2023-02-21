Oleksandr Svatok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Svatok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Svatok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Svatok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oleksandr Svatok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Svatok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Svatok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Svatok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Svatok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Svatok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Svatok 27 Eylül 1994 tarihinde Dniprodzerzhynsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сваток Олександр Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Svatok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Oleksandr Svatok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Svatok'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Svatok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/svatok39/

Oleksandr Svatok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Svatok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Svatok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Svatok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2014 yılında Dnipro

15 Ağustos 2014 yılında Volyn Lutsk

31 Aralık 2014 yılında Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

15 Şubat 2019 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2020 yılında SK Dnipro-1

Oleksandr Svatok kimdir

Oleksandr Svatok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Svatok şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inter Dnipropetrovsk (2006-2007), Dnipro Dnipropetrovsk (2007-2011)

Oleksandr Svatok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Svatok nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
David Doudera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Doudera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Doudera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Doudera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Chesnakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Chesnakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Chesnakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Chesnakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!