Domingo Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingo Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Domingo Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Domingo Blanco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Domingo Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingo Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Domingo Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingo Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domingo Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domingo Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domingo Blanco 22 Nisan 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Domingo Felipe Blanco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domingo Blanco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Domingo Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Domingo Blanco'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Domingo Blanco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/domingo_blanco95/

Domingo Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domingo Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Domingo Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domingo Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olimpo II

10 Şubat 2015 yılında Indep'te II

31 Aralık 2016 yılında Olimpo II

14 Mart 2017 yılında Independiente

5 Temmuz 2018 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Independiente

5 Ağustos 2022 yılında SK Dnipro-1

Domingo Blanco kimdir

Domingo Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domingo Blanco şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Domingo Blanco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 25 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Domingo Blanco nereli

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