Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Da Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernesto Da Rosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Da Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernesto Da Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernesto Da Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernesto Da Rosa 25 Nisan 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ernesto Da Rosa Merladet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernesto Da Rosa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernesto Da Rosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ernesto Da Rosa'nin CA Fénix ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernesto Da Rosaboyu ve yaşı kaç

Ernesto Da Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernesto Da Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ernesto Da Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernesto Da Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CA Fénix

15 Mart 2022 yılında Villa Española

31 Aralık 2022 yılında CA Fénix

Ernesto Da Rosa kimdir

Ernesto Da Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernesto Da Rosa şuan CA Fénix takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Fénix

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Ernesto Da Rosa nereli

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