Fernando Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Godoy 1 Mayıs 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Gabriel Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Godoy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Godoy'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Independiente

10 Temmuz 2013 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2015 yılında Atromitos Athen

18 Ocak 2016 yılında Godoy Cruz

5 Ağu 2016 yılında CA Talleres

2 Ağu 2018 yılında Aldosivi

30 Haziran 2019 yılında CA Talleres

1 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

11 Temmuz 2022 yılında Huracán

31 Aralık 2023 yılında Sol de América

Fernando Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Godoy şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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