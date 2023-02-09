Gaston Sauro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Sauro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Sauro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Sauro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Sauro 23 Şubat 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Sauro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Sauro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Gaston Sauro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Sauro'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Sauro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Sauro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Sauro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Sauro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Boca Juniors

6 Temmuz 2012 yılında FC Basel

20 Ağu 2014 yılında Catania

30 Haziran 2015 yılında FC Basel

5 Ağu 2015 yılında Columbus Crew

7 Ağu 2019 yılında Toluca

28 Ağu 2021 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Huracán

Gaston Sauro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Sauro şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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