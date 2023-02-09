Gaston Sauro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Sauro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Sauro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston Sauro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gaston Sauro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Sauro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Sauro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Sauro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Sauro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Sauro 23 Şubat 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Sauro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Sauro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Gaston Sauro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Sauro'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Sauroboyu ve yaşı kaç

Gaston Sauro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Sauro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Sauro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Sauro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Boca Juniors

6 Temmuz 2012 yılında FC Basel

20 Ağu 2014 yılında Catania

30 Haziran 2015 yılında FC Basel

5 Ağu 2015 yılında Columbus Crew

7 Ağu 2019 yılında Toluca

28 Ağu 2021 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Huracán

Gaston Sauro kimdir

Gaston Sauro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Sauro şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gaston Sauro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?