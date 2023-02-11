Franco Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Aguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Aguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Aguero 24 Mart 1993 tarihinde Pergamino (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Aguero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Aguero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Aguero'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Aguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Aguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Aguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Aguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Huracán LH

1 Temmuz 2017 yılında Sansinena

1 Temmuz 2019 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2022 yılında CD Riestra

Franco Aguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Aguero şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.