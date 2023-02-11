Lazaro Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaro Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazaro Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazaro Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lazaro Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaro Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazaro Romero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazaro Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazaro Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazaro Romero 13 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lázaro Ramón Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazaro Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazaro Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lazaro Romero'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazaro Romeroboyu ve yaşı kaç

Lazaro Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lazaro Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lazaro Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazaro Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Merlo

3 Ocak 2022 yılında CD Riestra

Lazaro Romero kimdir

Lazaro Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazaro Romero şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lazaro Romero nereli

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