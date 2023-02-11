Martin Batallini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Batallini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Batallini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Batallini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Batallini 19 Ağu 1991 tarihinde Don Torcuato şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Leonel Batallini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Batallini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Batallini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Batallini'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Batallini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Batallini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Batallini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Batallini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Def. Belgrano

9 Temmuz 2013 yılında Deportivo Merlo

18 Ocak 2015 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2016 yılında San Miguel

4 Temmuz 2018 yılında Deportivo Lara

14 Ocak 2019 yılında All Boys

8 Temmuz 2019 yılında San Miguel

7 Ocak 2020 yılında Niki Volou

28 Eylül 2020 yılında Almirante Brown

12 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında CD Riestra

Martin Batallini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Batallini şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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