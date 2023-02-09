Mauro Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Ortiz 27 Aralık 1994 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Gabriel Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Ortiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mauro Ortiz'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2015 yılında CD Riestra

10 Ağu 2017 yılında CA Talleres

30 Haziran 2018 yılında CD Riestra

1 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

5 Şubat 2022 yılında Patronato

8 Ağu 2022 yılında CA Talleres

9 Ağu 2022 yılında FC Motagua

2 Ocak 2023 yılında CA Talleres

Mauro Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Ortiz şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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